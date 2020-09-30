أصدرت لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين، جدول الدور الأول من الموسم الرياضي الجديد (2020-2021) من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ووفقاً للجدول الذي اعتمدته لجنة المسابقات، فإن الجولة الأولى ستنطلق يوم السبت الموافق 17 من أكتوبر المقبل بمواجهة الشباب أمام نظيره أبها، على استاد الأمير فيصل بن فهد، وتنتهي الأحد 18 من الشهر ذاته، بمواجهة الاتحاد أمام نظيره الاتفاق.
ويواجه الهلال حامل لقب النسخة الماضية نظيره العين في الجولة الأولى أيضًا يوم السبت 17 أكتوبر، على استاد الأمير فيصل بن فهد، بينما يوم الأحد يواجه فريق النصر منافسه الفتح وسيلعب الأهلي ضد الباطن.
وفق “أخبار 24”.