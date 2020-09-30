كشفت النحّالة هناء الألمعي مراحل عملها في مجال إنتاج العسل الطبيعي، والتي بدأت عبر منتديات لمرضى السرطان، كانوا يطلبون منها عسلًا طبيعيًا لاستخدامه في العلاج.
وأكدت، خلال حوارها مع قناة العربية، أنها كانت توفر لمرضى السرطان العسل الطبيعي بكل أنواعه، وهو ما دفعها للقراءة في الأبحاث العلمية التي تهتم بالعلاج باستخدام العسل، مشيرة إلى أنها وجدت مراجع صينية وأساليب طبية شعبية تتناول فوائد العسل العلاجية.
وأضافت أنها تحولت إلى تجارة العسل عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أصبح لديها موقع متخصص لبيعه، مؤكدة أنه بعد ملاحظتها الإقبال الكبير على طلب العسل، قررت التوسع، وذلك عن طريق التنقل من منطقة لأخرى بحثًا عن نوع الشجر الذي يتغذى عليه النحل، لتنجح في تأسيس مناحل بالحجاز وتهامة.
وأوضحت أنها تنتج ما يقرب من 10 أطنان من عسل السدر في العام الواحد، كما تقوم بعملية الجني مرتين في السنة، وكذلك تنتج 10 أطنان من الطلح، و7 أطنان سنويًا من السمرة.
وفق “أخبار 24”.