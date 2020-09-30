خادم الحرمين عبر “تويتر”: فقدت برحيل الشيخ صباح الأحمد أخاً عزيزاً وصديقاً كريماً

عبّر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن حزنه لرحيل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، مبيناً أنه كان أخاً عزيزاً وصديقاً كريماً له مكانة عظيمة.
وقال خادم الحرمين عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “فقدتُ برحيل الشيخ صباح الأحمد الصباح -رحمه الله- أخاً عزيزاً وصديقاً كريماً وقامة كبيرة، له في نفسي مكانة عظيمة وتقدير يستحقه”.
وأضاف: “نفتقده كما يفتقده شعبه، وسيخلده التاريخ إذ كرّس حياته لخدمة بلاده وأمتيه العربية والإسلامية، تعازينا لأهلنا في الكويت، إنا لله وإنا إليه راجعون”. وفق “أخبار 24”.