نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > خادم الحرمين عبر “تويتر”: فقدت برحيل الشيخ صباح الأحمد أخاً عزيزاً وصديقاً كريماً
30/09/2020   8:30 ص

خادم الحرمين عبر “تويتر”: فقدت برحيل الشيخ صباح الأحمد أخاً عزيزاً وصديقاً كريماً

+ = -
534

عبّر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن حزنه لرحيل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، مبيناً أنه كان أخاً عزيزاً وصديقاً كريماً له مكانة عظيمة.

وقال خادم الحرمين عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “فقدتُ برحيل الشيخ صباح الأحمد الصباح -رحمه الله- أخاً عزيزاً وصديقاً كريماً وقامة كبيرة، له في نفسي مكانة عظيمة وتقدير يستحقه”.

وأضاف: “نفتقده كما يفتقده شعبه، وسيخلده التاريخ إذ كرّس حياته لخدمة بلاده وأمتيه العربية والإسلامية، تعازينا لأهلنا في الكويت، إنا لله وإنا إليه راجعون”. وفق “أخبار 24”.

خادم الحرمين عبر “تويتر”: فقدت برحيل الشيخ صباح الأحمد أخاً عزيزاً وصديقاً كريماً

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885113957.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.