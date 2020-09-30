خلال ترؤسه جلسة "الوزراء".. الملك سلمان يهنئ الشيخ نواف الأحمد الصباح بتوليه مقاليد الحكم في الكويت

عقد مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء) جلسته عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وأعرب الملك سلمان في مستهل الجلسة عن خالص التعازي لعائلة آل صباح وللشعب الكويتي وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، كما هنأ الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح على توليه مقاليد الحكم في البلاد، سائلاً الله أن يوفقه ويعينه لخدمة الكويت وشعبها.
وعبّر خادم الحرمين عن شكره لقادة الدول الشقيقة والصديقة الذين عبّروا عن تهنئتهم باليوم الوطني التسعين للمملكة وللمواطنين، على مشاعرهم التي أبدوها بهذه المناسبة.
وتطرق مجلس الوزراء خلال جلسته إلى عدد من الموضوعات حول مستجدات الأحداث وتطوراتها، كما اتخذ عدداً من القرارات أبرزها:
– تعديل المادة ( الرابعة عشرة ) من نظام مكافحة الرشوة، لتكون بالنص الآتي: “يصدر وزير الداخلية ـ بناءً على توصية لجنة تكون من ( وزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد) ـ قراراً بإعادة النظر في العقوبات التبعية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية، ويعتمد وزير الداخلية آلية وقواعد عمل اللجنة”.
– الموافقة على بدء العمل بالنظام الآلي لحصر ملكيات المساكن.
– يكون لصندوق التنمية الوطني ـ في سبيل تحقيق أهدافه وأهداف الصناديق والبنوك التنموية التابعة له ـ تأسيس الشركات أو المنشآت ذات الأغراض الخاصة أو غيرها من الكيانات القانونية ـ داخل المملكة وخارجها ـ أو المساهمة فيها بشكل منفرد، أو بمشاركة الغير من القطاعين العام أو الخاص، والاستثمار داخل المملكة وخارجها، وتملك الأصول والتصرف فيها.
– تجديد عضوية عدد من الأعضاء في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
– الموافقة على ترقية عدد من الموظفين للمرتبة الرابعة عشرة ووظيفة (وزير مفوض).
#عاجل#خادم_الحرمين_الشريفين يعرب خلال ترؤسه جلسة #مجلس_الوزراء عن خالص التعازي وصادق المواساة لعائلة آل صباح الكريمة، وللشعب الكويتي الشقيق، وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله.#واس pic.twitter.com/f005Mp3quo
— واس الأخبار الملكية (@spagov) September 29, 2020