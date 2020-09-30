أقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تجربة افتراضية استعداداً لاستقبال المعتمرين وتوفير العديد من الخدمات لهم.
وشملت التجربة الافتراضية محاولة دخول وخروج المعتمرين إلى البيت العتيق ووصولهم إلى الكعبة المشرفة والمسعى، وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة.
ووقف على التجربة كل من الرئيس العام لشؤون الحرمين، الدكتور عبدالرحمن السديس، ووكلائه، ومساعديهم، ومدراء الأفواج بالرئاسة، ومدراء الإدارات الخدمية والفنية والهندسية والتوجيهية والعلمية بالمسجد الحرام.
يُشار إلى أن رئاسة الحرمين اتخذت عدداً من الإجراءات الاحترازية في المسجد الحرام لسلامة المعتمرين منها تعقيم الحرم 10 مرات يومياً، وتوزيع ماء زمزم على المعتمرين في عبوات مغلفة، وتحديد أماكن دخول وخروج المعتمرين، ومنع الوصول إلى الكعبة المشرفة والحجر الأسود، وتحديد مسار الطواف خارج الحاجز الموجود حالياً.
وفق “أخبار 24”.