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اخبار رياضية > ماذا قال الثلاثي الشاب بعد توقيع عقودهم الاحترافية مع “الاتحاد”؟
30/09/2020   1:25 م

ماذا قال الثلاثي الشاب بعد توقيع عقودهم الاحترافية مع “الاتحاد”؟

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أعلن نادي الاتحاد، بشكل رسمي، الثلاثاء، توقيع عقود احترافية مع ثلاث لاعبين شباب، محمد العوفي، وباسل الحضيف، والحارس محمد أبو عصيدة، وذلك بتوصية من المدرب البرازيلي فابيو كاريلي.

وأعرب اللاعبون الشباب العوفي والحضيف وأبو عصيدة عن سعادتهم الكبيرة، بعد أن أوصى مدرب الفريق الأول لكرة القدم فابيو كاريلي بالتوقيع معهم، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الرياضي الجديد (2020-2021).

وقال محمد أبو عصيدة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “الحمدلله تم توقيع عقدي الاحترافي الأول مع نادي الاتحاد.. اسأل الله التوفيق لخدمة العميد، وإن أكون عند حسن الظن والشكر لمجلس الإدارة برئاسة أنمار الحائلي ووكيل أعمالي عبدالله المحمدي”. وفق “أخبار 24”.

وعلق “الحضيف”، عبر حسابه على موقع التواصل “تويتر”، عقب التوقيع مع الاتحاد: “اللهم لك الحمد بداية خير يارب”، فيما أوضح محمد العوفي أيضًا: “اللهم لك الحمد بداية خير يارب”.

ماذا قال الثلاثي الشاب بعد توقيع عقودهم الاحترافية مع “الاتحاد”؟

اخبار رياضية
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