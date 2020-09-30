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اخبار رياضية > بالفيديو.. هل سيتم تشفير دوري المحترفين؟.. رئيس “اتحاد القدم” يجيب
30/09/2020   1:26 م

بالفيديو.. هل سيتم تشفير دوري المحترفين؟.. رئيس “اتحاد القدم” يجيب

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رد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل على التساؤلات حول بث الدوري السعودي للمحترفين للموسم المقبل الذي سينطلق قريباً، وهل سيتم تشفيره أم لا؟

وقال المسحل في لقائه ببرنامج “كورة” على قناة “روتانا خليجية”، إن هذا الأمر يخص رابطة دوري المحترفين، لكن المعلومات التي لديه تقول إن الدوري لن يتم تشفيره وسيذاع على القنوات الرياضية.

وأضاف أن رابطة المحترفين كيان مستقل لكنه يعمل تحت مظلة اتحاد القدم، فهو لا يستطيع التواصل مع الاتحاد الدولي “فيفا” إلا عن طريق الاتحاد السعودي، مبيناً أنهم سيوافقون على طلب الرابطة باستمرار العمل بنظام الخمسة تبديلات بسبب ضغط الموسم المقبل. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. هل سيتم تشفير دوري المحترفين؟.. رئيس “اتحاد القدم” يجيب

اخبار رياضية
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