“الفراج” يعلن إلغاء حلقة اليوم من “الدوري مع وليد”.. ويكشف السبب

أعلن الإعلامي الرياضي، وليد الفراج، عن إلغاء حلقة الثلاثاء، من برنامجه “الدوري مع وليد” المذاع على قناة “SBC، بسبب وفاة الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت.
وقال “الفراج” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أحبتي، تم إلغاء حلقة الدوري مع وليد اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر، نظرا لوفاة الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت يرحمه الله تعالى.. وخالص تعازينا لكل أهل الكويت، إنا لله وإنا إليه راجعون”.
وتوفي أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمس الثلاثاء عن عمر ناهز 91 عامًا، في الولايات المتحدة الأمريكية بعد معاناة طويلة مع المرض، وأعلن تلفزيون الكويت أن جثمان الأمير الراحل يصل إلى الكويت من الولايات المتحدة الأربعاء. وفق “أخبار 24”.
🎙| احبتي .. تم الغاء حلقة #الدوري_مع_وليد اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 نظرا لوفاة الشيخ #صباح_الاحمد_الصباح امير دولة الكويت يرحمه الله تعالى وخالص تعازينا لكل اهل #الكويت 🇰🇼، انا لله وانا اليه راجعون .
— #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) September 29, 2020