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اخبار رياضية > “الفراج” يعلن إلغاء حلقة اليوم من “الدوري مع وليد”.. ويكشف السبب
30/09/2020   1:28 م

“الفراج” يعلن إلغاء حلقة اليوم من “الدوري مع وليد”.. ويكشف السبب

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أعلن الإعلامي الرياضي، وليد الفراج، عن إلغاء حلقة الثلاثاء، من برنامجه “الدوري مع وليد” المذاع على قناة “SBC، بسبب وفاة الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت.

وقال “الفراج” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أحبتي، تم إلغاء حلقة الدوري مع وليد اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر، نظرا لوفاة الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت يرحمه الله تعالى.. وخالص تعازينا لكل أهل الكويت، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وتوفي أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمس الثلاثاء عن عمر ناهز 91 عامًا، في الولايات المتحدة الأمريكية بعد معاناة طويلة مع المرض، وأعلن تلفزيون الكويت أن جثمان الأمير الراحل يصل إلى الكويت من الولايات المتحدة الأربعاء. وفق “أخبار 24”.

“الفراج” يعلن إلغاء حلقة اليوم من “الدوري مع وليد”.. ويكشف السبب

اخبار رياضية
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