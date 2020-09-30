أظهر مقطع فيديو قديم، الشيخ الراحل صباح الأحمد الصباح خلال مؤتمر صحفي خاص بأعمال مؤتمر القمة الإسلامي الخامس الذي انعقد في الكويت عام 1987م، وكان حينها رئيسا للوزراء ووزيرا للخارجية.
وأعيد تداول المقطع الذي نشرته قناة “Shabab Block 1” على اليوتيوب، بعد إعلان وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، مساء أمس الثلاثاء، حيث أبدى متداولوه إعجابهم بتواضع الأمير وحكمته وفصاحته خلال رده على أسئلة الصحفيين، واصفين إياه بالسياسي المحنك.
وكانت القمة قد انعقدت في جمادى الأولى 1407 هـ الموافق يناير 1987م، تلبية للدعوة الموجهة من أمير دولة الكويت، الشيخ جابر الصباح، وأطلق عليها اسم “دورة التضامن الإسلامي”، وناقشت قضية فلسطين والقدس الشريف، وقرار إسرائيل بضم مرتفعات الجولان، ووضع المخيمات الفلسطينية في لبنان، إضافة إلى النزاع العراقي الإيراني، والعديد من القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية.
وفق “أخبار 24”.