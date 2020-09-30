وفاة مواطن داخل أسوار مركز صحي بالطائف.. و”الصحة” تروي تفاصيل الواقعة

توفي مواطن داخل محيط أحد المراكز الصحية بالطائف، متأثرا بإصابة بأعراض شبيهة بكورونا، فيما كشفت مديرية الصحة عن تفاصيل الواقعة وحقيقة عجز الأطقم الصحية عن التعامل مع الحالة.
وقال المتحدث باسم صحة الطائف سراج الحميدان، إن المريض حضر رفقة نجله لمركز صحي وسط المدينة مساء الأحد الماضي، وبالفحص تبين أنه يعاني ألما بالصدر وإسهالا وارتفاعا بدرجة الحرارة، ولديه أعراض اشتباه بكورونا.
ولفت إلى أن نجله أبلغ بأن تلك الأعراض ظهرت منذ 4 أيام، مشيرا وفقا لـ”عكاظ” إلى أن الممرض قام بإبلاغ المراجع بالاتجاه لعيادات “تطمن”، والاتجاه إلى مركز صحي الوشحاء.
وأوضح أنه بعد مغادرة المريض بدقائق، عاد نجله مبلغا بفقدان والده للوعي وخروج الدم من فمه، وعلى الفور تم نقل الحالة لغرفة الطوارئ وعمل اللازم من قِبل الفريق الطبي، لكن انقطع المريض عن النبض ولفظ أنفاسه الأخيرة.