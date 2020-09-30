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أخبار محلية > “الشورى” يوافق على إضافة عقوبة “التشهير” لنظام مكافحة التحرش
30/09/2020   3:59 م

“الشورى” يوافق على إضافة عقوبة “التشهير” لنظام مكافحة التحرش

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وافق مجلس الشورى، خلال جلسته العادية اليوم (الأربعاء)، على إضافة عقوبة التشهير إلى العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة جريمة التحرش، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 96) وتاريخ 16/ 9/ 1439هـ، وذلك بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع.

من جهة أخرى، طالب المجلس الهيئة السعودية للحياة الفطرية بتفعيل تطبيق الأنظمة البيئية ورصد المخالفات والتعاون وعقد شراكات مع المحميات الملكية، في حين طالب الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع وزارة الصحة بإلزام الصيدليات بصرف كمية الدواء حسب المدة والجرعة المحددة بوصفة الطبيب المعالج.

وحثّ المجلس الهيئة العامة للموانئ على استحداث مرجعية موحدة تحت إدارة الهيئة للقيام بجميع مهام إدارة الموانئ وتشغيلها لتمكينها من تشغيل الموانئ وإدارتها بأسلوب تجاري قادر على المنافس، بالإضافة لإعادة تأهيل المرافئ التاريخية لتحويلها إلى تجارية تسهم في نقل البضائع والركاب. وفق “أخبار 24”.

وناشد المجلس هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بتفعيل السجل الوطني الإلكتروني للأشخاص ذوي الإعاقة؛ تسهيلاً لحصولهم إلكترونياً على الخدمات دون الحاجة للمراجعة الشخصية، بجانب إعداد برامج مهنية وتدريبية وتوفير فرص العمل المناسبة لهم، وكذلك مراجعة تنظيم هيئة الأشخاص ذوي الإعاقة بحيث ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء لتمكينها من تفعيل دورها الرقابي تحقيقاً لرؤيتها وأهدافها.

“الشورى” يوافق على إضافة عقوبة “التشهير” لنظام مكافحة التحرش

أخبار محلية
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