بالصور.. لقاءات من ذاكرة التاريخ لأمير الكويت الراحل مع ملوك المملكة

وثقت مقاطع فيديو وصور أرشيفية، جانبا من اللقاءات التاريخية التي جمعت أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مع قيادات المملكة، مجسدة عمق ومتانة العلاقات السعودية – الكويتية والمكانة التي حظي بها الأمير الراحل لدى ملوك المملكة.
ونشرت مؤسسة الملك فيصل الخيرية، صورا تاريخية تجمع بين الراحلين الملك فيصل والشيخ صباح، خلال زيارة الملك فيصل للكويت عام 1968م.
كما بينت صور أخرى وثقتها عدسات الكاميرات لأحداث تاريخية مختلفة، جمعت الأمير الراحل بالملك خالد والملك فهد والملك عبدالله -رحمهم الله-، والتي تكشف عن عمق العلاقة بين البلدين والتي تقوم على الأخوة والمحبة المبنية على التاريخ المشترك العريض والمصالح العربية والإسلامية.
وفق “أخبار 24”.