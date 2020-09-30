بالفيديو.. أداء صلاة الجنازة على جثمان الشيخ صباح الأحمد الصباح

شهد مسجد بلال بن رباح في الكويت، اليوم (الأربعاء)، أداء صلاة الجنازة على جثمان أمير الكويت الراحل صباح الأحمد الصباح، الذى توفي يوم أمس الثلاثاء.
وتقدم أمير الكويت الجديد، الشيخ نواف الأحمد، جموع المصلين في الجنازة، التى شهدت حضور عدداً من المسؤولين وأقارب الشيخ الراحل.
الجدير بالذكر أن وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي أعلن أن حضور مراسم دفن الجثمان أمير الكويت الراحل سيقتصر على أقرباءه فقط، نظرًا للظروف الصحية الراهنة المترتبة على جائحة كورونا.
سمو أمير البلاد يؤدي صلاة الجنازة على جثمان الأمير الراحل pic.twitter.com/pqsRRDGYT6
— تلفزيون المجلس (@AlmajlisChannel) September 30, 2020
وفق “أخبار 24”.