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أخبار المناطق > بالفيديو.. أداء صلاة الجنازة على جثمان الشيخ صباح الأحمد الصباح
30/09/2020   4:02 م

بالفيديو.. أداء صلاة الجنازة على جثمان الشيخ صباح الأحمد الصباح

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شهد مسجد بلال بن رباح في الكويت، اليوم (الأربعاء)، أداء صلاة الجنازة على جثمان أمير الكويت الراحل صباح الأحمد الصباح، الذى توفي يوم أمس الثلاثاء.

وتقدم أمير الكويت الجديد، الشيخ نواف الأحمد، جموع المصلين في الجنازة، التى شهدت حضور عدداً من المسؤولين وأقارب الشيخ الراحل.

الجدير بالذكر أن وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي أعلن أن حضور مراسم دفن الجثمان أمير الكويت الراحل سيقتصر على أقرباءه فقط، نظرًا للظروف الصحية الراهنة المترتبة على جائحة كورونا.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. أداء صلاة الجنازة على جثمان الشيخ صباح الأحمد الصباح

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