مدير مكتب العمل بالخرج يستقبل وفداً من السفارة الهندية لمناقشة أوضاع العماله بالمنطقه

استقبل مدير مكتب العمل بمحافظة الخرج الاستاذ /حسن بن محمد العسيري وفداً من السفارة الهندية وذلك للوقوف على اوضاع العماله بالمنطقه والاطلاع على الصعوبات التي تواجههم ومحاوله الوصول الى حلول وديه في المشاكل القائمه بقسم التسويه الوديه . وبالعلاقات العمالية واصدار رخصة العمل بغرض الخروج النهائي ( بدون موافقة صاحب العمل ) وذلك لإنتهاء الاقامة .
وتم التعريف بنظام وديوهو احد مشاريع التحول الرقمي بالوزارة والذي يهدف لأتمتة اجراءت التسويه الوديه للخلافات العماليه، وتسهيل الية رفع الدعاوي القضايا العماليه للعملاء.
وفيما يخص العلاقات العمالية يتم طباعة نموذج اصدار رخصة عمل بغرض الخروج النهائي دون وجود قيد يمنعه من المغادرة .
وفي نهاية الزيارة شكر رئيس الوفد الهندي والوفد المرافق له مدير مكتب عمل الخرج على تعاونه وحرصه الشديد على متابعة اوضاع العمالة والوقوف عليها فيما قدم شكره لرئيس العلاقات العمالية الأستاذ/ خليل بن ابراهيم بن جويسر لشرح كيفية استقبال وانجازات طلبات العمالة الوافدة لجميع الجنسيات وتسهيل إجراءات حصولهم على تأشيرة الخروج النهائي دون موافقة صاحب العمل لعدم تجديد الإقامة ورخصة العمل .
وكما اوضح مدير المكتب بأننا وضعنا لخدمة الوطن والمواطن والمقيم وتقديم كافه سبل الدعم للمواطنين والمقمين على حد سواء .