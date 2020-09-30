بالفيديو.. “الحج” تكشف كيفية أداء جميع مراحل رحلة أداء العمرة

كشفت وزارة الحج والعمرة خطوات أداء العمرة وفق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس “كورونا”.
وأوضح وكيل الوزارة لشؤون العمرة الدكتور عبد العزيز وزان، خلال حديثه اليوم (الأربعاء) في المؤتمر الصحفي حول مستجدات كورونا، أن رحلة المعتمر تبدأ من تحميل تطبيق “توكلنا” للتأكد من حالته الصحية، ومن ثم تقديم الطلب عبر تطبيق “اعتمرنا” وتحديد الزمان والوقت المناسبين.
وأضاف أنه بعد التسجيل سيتم التحقق من حالة الشخص المتقدم صحياً من خلال الرابط بين التطبيقين.
وأشار إلى أن المعتمر بعد حصوله على التصريح عليه التوجه إلى مراكز نقل المعتمرين المخصصة لهم للتجمع. ونصح المعتمرين القادمين إلى مكة بسيارات صغيرة بالتوجه إلى مراكز النقل بالحافلات لوجود مواقف مخصصة للسيارات وسهولة الوصول إلى الحرم عبر الباصات لوجود مسار مخصص لها ومن ثم تعيدهم إلى مكانهم بعد الفراغ من العمرة. وفق “أخبار 24”.
فيديو | مراحل رحلة المعتمر #الإخبارية pic.twitter.com/njTEiCLTRI
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) September 30, 2020