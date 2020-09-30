نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في تحقيق الفوز على نظيره الأهلي، بهدفين دون رد، خلال المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم الأربعاء، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2020.
وتمكن لاعبو فريق النصر من إحراز الهدف الأول وهز شباك الأهلي، في الدقيقة الثالثة عشر، بعد تمريرة متقنة من خالد الغنام، وضعت بيتي مارتينيز في انفراد تام بالمرمى ووضع الكرة في شباك الحارس محمد العويس.
ونجح اللاعب عبد الفتاح عسيري، في تسجيل الهدف الثاني للنصر، في الدقيقة (55) من عمر الشوط الثاني، بشكل رائع بعد مراوغة دفاع فريق الأهلي والانفراد بالمرمى والتسجيل في الشباك. وفق “أخبار 24”.
وبهذه النتيجة، يودع فريق الأهلي البطولة الآسيوية، ويتأهل النصر للدور نصف النهائي، ويضرب موعداً مع الفائز من المباراة التالية بين باختاكور الأوزبكي وبيرسبوليس.
فيديو : أهداف المباراة : #النصر السعودي 2 – 0 #الأهلي السعودي … ربع نهائي #دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/LqaAl5bNPr
— قنوات الكاس (@alkasschannel) September 30, 2020