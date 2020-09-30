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أخبار محلية > مقطع صوتي للفنان خالد سامي يكشف عن تطورات حالته الصحية: زراعة الكبد جيدة وزراعة الكلى تأجلت
30/09/2020   8:40 م

مقطع صوتي للفنان خالد سامي يكشف عن تطورات حالته الصحية: زراعة الكبد جيدة وزراعة الكلى تأجلت

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نشر الفنان الموسيقار فهد العبدالله مقطع صوت للفنان خالد سامي وهو يتحدث بصعوبة عن حالة الصحية بعد إجرائه عملية جراحية.

وقال سامي في المقطع إن وضعه الصحي يحتاج فترة طويلة كي يعود إلى حالته السابقة، مبيناً أن زراعة الكبد تمت بشكل جيد، فيما تأجلت عملية زراعة الكلى إلى وقت آخر.

وأوضح أن سبب التأجيل يرجع إلى أن كلية المتوفى التي كان سيستعين بها الأطباء اتضح أنها غير صالحة، ووجّه شكره لكل من سانده ووقف إلى جواره ودعا له بالشفاء.

وفق “أخبار 24”.

مقطع صوتي للفنان خالد سامي يكشف عن تطورات حالته الصحية: زراعة الكبد جيدة وزراعة الكلى تأجلت

أخبار محلية
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