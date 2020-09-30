نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > شاهد.. أمير الكويت يوقف جنازة أخيه “الشيخ صباح” خلال التوجه لدفنه
30/09/2020   8:41 م

شاهد.. أمير الكويت يوقف جنازة أخيه “الشيخ صباح” خلال التوجه لدفنه

+ = -
2315

أظهر مقطع فيديو نشرته وزارة الإعلام الكويتية، اليوم الأربعاء؛ مشهدًا مؤثرًا من جنازة أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأوضح الفيديو لحظة إيقاف أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر، جنازة أخيه الشيخ صباح الأحمد، ثم تقبيل رأسه، في مشهد مؤثر.

وكانت مراسم دفن الشيخ صباح تمت اليوم، واقتصرت على أقرباء الفقيد؛ وصُلي عليه في جامع بلال بن رباح، وتمت مواراة جثمانه الثرى في مقبرة الصليبيخات.

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. أمير الكويت يوقف جنازة أخيه “الشيخ صباح” خلال التوجه لدفنه

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885114112.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.