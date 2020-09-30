شاهد.. أمير الكويت يوقف جنازة أخيه “الشيخ صباح” خلال التوجه لدفنه

أظهر مقطع فيديو نشرته وزارة الإعلام الكويتية، اليوم الأربعاء؛ مشهدًا مؤثرًا من جنازة أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وأوضح الفيديو لحظة إيقاف أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر، جنازة أخيه الشيخ صباح الأحمد، ثم تقبيل رأسه، في مشهد مؤثر.
وكانت مراسم دفن الشيخ صباح تمت اليوم، واقتصرت على أقرباء الفقيد؛ وصُلي عليه في جامع بلال بن رباح، وتمت مواراة جثمانه الثرى في مقبرة الصليبيخات.
مراسم تشييع جنازة سمو أمير البلاد الراحل المغفور له بإذن الله #صباح_الاحمد_الجابر_الصباح#الكويت#وزارة_الاعلام_الكويت pic.twitter.com/QN9PXLqISf
— MOI – وزارة الإعلام (@MOInformation) September 30, 2020
وفق “أخبار 24”.