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أخبار محلية > “الصحة”: تطعيمات الإنفلونزا الموسمية متوفرة.. لكن لا يُنصح بها لهذه الفئات
30/09/2020   8:42 م

“الصحة”: تطعيمات الإنفلونزا الموسمية متوفرة.. لكن لا يُنصح بها لهذه الفئات

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تحدّث الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم (الأربعاء)، عن آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد في المملكة، ونصائح الوزارة للوقاية من الإنفلونزا الموسمية.

وأكّد العبدالعالي خلال الإيجاز الصحفي حول مستجدات الفيروس في المملكة؛ أنه بإمكان الجميع الحصول على التطعيمات المضادة للإنفلونزا الموسمية دون الحصول على موعد، لافتاً إلى أن اللقاحات والتطعيمات موجودة في جميع المراكز الصحية.

وأشار إلى أن التطعيمات آمنة ومهمة لجميع أفراد المجتمع، ويُستثنى من ذلك من يعاني من حساسية “البيض” أو من لا يتجاوز عمره 6 أشهر، محذراً من المفاهيم الخاطئة عن المرض. وفق “أخبار 24”.

“الصحة”: تطعيمات الإنفلونزا الموسمية متوفرة.. لكن لا يُنصح بها لهذه الفئات

أخبار محلية
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