نجا مواطن من حـادث دهس كاد يودي بحياته داخل إحدى مغاسل السيارات، في محافظة بيشة، أمس (الثلاثاء) بعد أن قرّر الابتعاد للرد على الهاتف قبل لحظة من اصطدام سيارة بجدار كان يجلس عنده.
وأظهر مقطع فيديو متداول الرجل جالساً على مقعد يلتصق بالجدار في خلفية المغسلة، وما إن ابتعد عن مكانه حتى اصطدمت السيارة التي كانت ترجع إلى الخلف بالجدار وسحقت المقعد.
وكشف المواطن محمد القحطاني، وفقاً لـ”سبق”، أن الحادث وقع أثناء جلوسه منتظراً انتهاء العامل من غسل سيارته، حيث شعر أن سائق السيارة قد لا يجيد القيادة.
وأضاف القحطاني: “الحمد لله أولاً على نجاتي من الدهس، كنت مشغولا بالتحدث بالجوال، ولكن عناية الله أنقذتني، وما إن قمت من مكاني حتى رجع بشكل سريع وصدم المقعد والجدار”.