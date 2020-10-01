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أخبار المناطق > بعد عمليتي منظار جراحي.. استخراج بطارية من بطن طفلة بمستشفى شرق جدة
01/10/2020   8:09 ص

بعد عمليتي منظار جراحي.. استخراج بطارية من بطن طفلة بمستشفى شرق جدة

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أعلن مستشفى شرق جدة، اليوم (الأربعاء)، عن نجاح فريق طبي استشاري في قسم الأنف والأذن والحنجرة في إجراء عملية منظار جراحي للمريء لإنقاذ طفلة عمرها 3 سنوات.

وكانت الطفلة تشكو غثيانًا وقيئًا مستمرين وعدم قدرة على البلع؛ وبفحص الصدر تبيّن وجود جسم غريب في المريء يُشتبه بأنه بطارية من الحجم الكبير، والتي تسببت في إحداث ثقب وحروق وتآكل في أنسجة المريء.

وتم إجراء عمليتي منظار صلب ومرن للمريء واستخراج البطارية، وتمت معالجة الحروق “من الدرجة الثانية” وتهتك في جدار المريء على مدى أسبوعين، وغادرت الطفلة المستشفى بعد استقرار حالتها الصحية. وفق “أخبار 24”.

بعد عمليتي منظار جراحي.. استخراج بطارية من بطن طفلة بمستشفى شرق جدة

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