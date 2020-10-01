بالفيديو.. “الحج والعمرة”: في هذه الحالة سيتم إلغاء تصريح العمرة

أكد وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة، الدكتور عبد العزيز وزان، أن تطبيق اعتمرنا يمكّن المستخدم من التخطيط لأداء العمرة من خلال تحديد الفترة الزمنية المناسبة له وفق الأيام المتاحة، موضحاً متى يلغى تصريح العمرة.
وأوضح، خلال حديثه اليوم (الأربعاء) في المؤتمر الصحفي حول مستجدات كورونا، وجود تكامل بين تطبيقي اعتمرنا وتوكلنا، من خلال الاطمئنان على صحة الشخص الراغب في أداء العمرة.
وأشار إلى أن أي شخص حصل على تصريح أداء العمرة وظهرت عليه أعراض كورونا سيتم إلغاء التصريح مباشرة.
#عاجل_السعودية
وكيل #وزارة_الحج_والعمرة لشؤون العمرة: في المرحلة الأولى سيُصرّح لأداء العمرة من خلال تطبيق #اعتمرنا، وبعد ذلك ستُصدر تصاريح أخرى بشكل تدريجي. #نعود_بحذر pic.twitter.com/HzUCLrFHQF
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) September 30, 2020
وفق “أخبار 24”.