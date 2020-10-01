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أخبار محلية > عضوة بالشورى: التشهير في نظام التحرش جوازي وليس وجوبياً.. وعلى حسب جسامة الجريمة
01/10/2020   8:11 ص

عضوة بالشورى: التشهير في نظام التحرش جوازي وليس وجوبياً.. وعلى حسب جسامة الجريمة

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أكدت عضوة مجلس الشورى، لطيفة الشعلان، أمس (الأربعاء)، أن التشهير في نظام التحرش جوازي وليس وجوبيًا، ويكون على حسب جسامة الجريمة وتأثيرها المجتمعي، بغض النظر عن كون المتحرش امرأة أم رجلا، ويكون بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية.

وأوضحت الشعلان عبر حسابها في “تويتر” أن أنظمة السعودية وتعديلاتها تخضع بعد إقرارها وتطبيقها لإعادة الدراسة والمراجعة والتنقيح من المجلسين الوزراء والشورى بشكل يزيد من كفاءتها واستجابتها لمتغيرات الواقع، وهذا سيحدث مع عقوبة التشهير لاحقًا. وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن مجلس الشورى وافق أمس على إضافة عقوبة التشهير إلى العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة جريمة التحرش، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 96) وتاريخ 16/ 9/ 1439هـ، وذلك بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع.

عضوة بالشورى: التشهير في نظام التحرش جوازي وليس وجوبياً.. وعلى حسب جسامة الجريمة

أخبار محلية
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