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أخبار محلية > “التجارة” تشهر بفرع شركة لتشغيل المطاعم بمكة لحيازته منتجات غذائية فاسدة
01/10/2020   8:12 ص

“التجارة” تشهر بفرع شركة لتشغيل المطاعم بمكة لحيازته منتجات غذائية فاسدة

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شهرت وزارة التجارة بفرع شركة تعمل في إدارة وتشغيل المطاعم والمطابخ وتقديم خدمات الإعاشة المطهية في مكة المكرمة، وذلك لحيازة الفرع منتجات غذائية فاسدة ومجهولة المصدر.

وأصدرت المحكمة الجزائية في العاصمة المقدسة حكماً بتغريم الفرع غرامة قدرها 30 ألف ريال، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، مع نشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المنشأة.

وتعود تفاصيل الواقعة لضبط الفرق الرقابية بوزارة التجارة منتجات غذائية مجهولة المصدر وأخرى مخزنة بطريقة سيئة وظهر عليها علامات الفساد والتلف، في فرع المنشأة بحي بطحاء قريش. وفق “أخبار 24”.

وكان من بين المواد المضبوطة دجاج ولحم مفروم وخضراوات وبهارات تمت مصادرتها وإتلافها، وأحيلت المخالفة إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبة النظامية.

“التجارة” تشهر بفرع شركة لتشغيل المطاعم بمكة لحيازته منتجات غذائية فاسدة

أخبار محلية
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