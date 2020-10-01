كشف خبير جيولوجي، عن قيام هيئة المساحة الجيولوجية بجمع مجموعة من العينات لأحد المواقع القريبة من محافظة صبيا بمنطقة جازان لتحليلها؛ بعد رصد ظواهر مشجعة لوجود ذهب في هذا الموقع.
وأوضح الجيولوجي ناصر الجحدلي، أن الهيئة تحركت لمراجعة الموقع المذكور بعد تلقيها رسالة من أحد المواطنين بإمكانية وجود ذهب فيه، مشيراً، وفقاً لـ”سبق”، إلى أنه تبّين بعد زيارة الموقع وجود قطع عروق من المرو لصخور الديوريت.
ونوه إلى أنه يصل سمك القطع إلى نحو نصف متر ويُغطي مساحة شاسعة، مبيناً أن المعاينة الأولية تؤكد أن الموقع يُعد من البيئات الجيولوجية المُشجعة لوجود الذهب.