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أخبار محلية > بالفيديو.. “الأحوال المدنية” توضح طريقة تسجيل المواليد إلكترونياً
01/10/2020   8:13 ص

بالفيديو.. “الأحوال المدنية” توضح طريقة تسجيل المواليد إلكترونياً

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أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، طريقة تسجيل المواليد الجدد “عن بُعد” عبر منصة “أبشر”.

وبيّنت أنه يمكن تسجيل المولود عبر منصة “أبشر” من خلال خدمة “تسجيل المواليد”، وطلب إصدار سجل الأسرة وشهادة الميلاد، مع إيصالهما عبر العنوان المحدد من خلال البريد.

ونوهت وفق “أخبار 24” إلى أن الراغبين في تلك الخدمة يمكنهم الاستفادة منها من خلال تسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور والرمز المرئي، ومن ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي، وبعدها “خدمة الأحوال المدنية”، و”خدمة تسجيل المواليد”.

بالفيديو.. “الأحوال المدنية” توضح طريقة تسجيل المواليد إلكترونياً

أخبار محلية
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