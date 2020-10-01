بالفيديو… مدرسة بجازان تجهز قرية بأجهزة إرسال على نفقتها لتمكين الطلاب من متابعة القنوات التعليمية

قدمت مدرسة ابتدائية بمحافظة أحد المسارحة في جازان بادرة رائعة تجاه مجموعة من طلابها؛ حيث قامت بتزويد القرية التي يسكنون بها بأطباق للأقمار الصناعية وأجهزة إرسال لتمكينهم من متابعة قنوات “عين” التعليمية.
وكشف عدد من معلمي المدرسة في لقاء مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أن الفكرة بدأت من إدارة المدرسة وبتوجيهات من الجهات التعليمية بالمنطقة؛ حيث تم حصر أعداد الطلاب الذين لا يستطيعون الدخول لمنصة “مدرستي” ولا يتوفر لديهم شبكة إنترنت. وفق “أخبار 24”.
وأضاف المعلمون أنه جرى تشكيل فريق دعم فني وتوجهوا لمنازل الطلاب في القرية، وتم التعاقد مع إحدى المؤسسات وإحضار فني لتركيب الأطباق وبرمجة أجهزة الاستقبال في منازل الطلاب، ونجحوا في إيصال الخدمة التعليمية لهم.
فيديو | مجاناً.. معلمون يجهزون أطباق الأقمار والقنوات التعليمية في إحدى قرى جازان #الراصد pic.twitter.com/eYw6CoufiV
— الراصد (@alraasd) September 30, 2020