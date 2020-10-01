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أخبار المناطق > بالفيديو.. ضبط فيلا سكنية حولها وافد عربي لمستودع قطع غيار سيارات مغشوشة
01/10/2020   8:14 ص

بالفيديو.. ضبط فيلا سكنية حولها وافد عربي لمستودع قطع غيار سيارات مغشوشة

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أطاحت فرق التفتيش التابعة لوزارة التجارة بالتعاون مع الجهات الأمنية بوافد عربي حوّل فيلا سكنية لمستودع لتخزين قطع غيار سيارات وشاحنات مغشوشة، بتحويل ملصقات البلد المُصنع الأصلي، من منتج صيني إلى منتج ألماني.

وعرض تقرير بثته قناة “الإخبارية”، مشاهد من داخل الفيلا التي استخدمت لتخزين القطع المغشوشة بهدف بيعها، وضبط فيها نحو 300 ألف منتج بين قطع غيار وكراتين جاهزة للتعبئة وملصقات علامات تجارية شهيرة.

وضبطت الفرق أيضاً أجهزة طباعة وأجهزة ليزر وأختاماً لأرقام تسلسلية لإيهام المستهلك أن القطع المقلدة أصلية.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. ضبط فيلا سكنية حولها وافد عربي لمستودع قطع غيار سيارات مغشوشة

أخبار المناطق
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