ما حكم الأذان في أذن المولود حديثاً.. الشيخ “الماجد” يوضح

أوضح قاضي الاستئناف وعضو مجلس الشورى السابق الشيخ سليمان الماجد، أن الأذان في أذن المولود حديثاً من الأمور الثابتة في السنة النبوية، لكن الإقامة لم تثبت.
وقال الماجد خلال إحدى حلقات برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إن الأذان في أذن المولود فيه بركة على الطفل ونفع أيضاً، مشيراً إلى أن بعض النظريات الحديثة في التربية والتعليم أوصت بتحدث الأم لجنينها ومداعبته.
وأضاف أن البعض يردد بعض الكلمات والعبارات اللطيفة على الطفل بعد ولادته مباشرة للتعود عليها، ويرون أنه يتفاعل معها وتكون في عقله الباطن بعد ذلك.
حكم الاذان في اذن المولود؟#يستفتونك مع الشيخ سليمان الماجدhttps://t.co/FNQXYXdx37 pic.twitter.com/u5ogCA0nvA
— قناة الرسالة (@alresalahnet) September 30, 2020
وفق “أخبار 24”.