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01/10/2020   8:17 ص

منها الإعياء وصعوبة التركيز.. أعراض تصيب 90% من متعافي “كورونا”

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كشفت دراسة أجريت في كوريا الجنوبية أن 90% من المتعافين من فيروس كورونا المستجد تظهر عليهم أعراض جانبية بعد التعافي، مثل الإعياء وصعوبة التركيز وفقدان حاستي الشم والتذوق بالإضافة لأعراض نفسية.

وأشارت الدراسة وفقاً لـ “رويترز” إلى أن مسحاً إلكترونياً أجري بمشاركة 965 شخصاً تعافوا من الفيروس، أظهر أن 9 من بين كل 10 أشخاص ظهرت عليهم تلك الأعراض، حيث أفاد 91% ممن شملهم المسح بأنهم أصيبوا بعرض جانبي واحد على الأقل.

وأوضحت أن العرض الجانبي الأكثر شيوعاً هو الإعياء يليه الصعوبة في التركيز، ثم جاء خلفهما فقدان حاستي الشم والتذوق بالإضافة إلى أعراض جانبية نفسية أو عقلية.

منها الإعياء وصعوبة التركيز.. أعراض تصيب 90% من متعافي “كورونا”

طب وتداوي
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