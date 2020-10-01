دشن أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان مشروع لؤلؤة الديار السكني بينبع البحر الذي نفذته وزارة الإسكان على مساحة نحو 707 آلاف متر مربع، وبتكلفة إجمالية تقارب المليار ريال.
وتفقد الأمير المشروع خلال زيارة قام بها لمحافظة ينبع أمس (الأربعاء)، برفقة نائب وزير الإسكان المهندس عبد الله البدير، ومحافظ ينبع سعد السحيمي، حيث استمع إلى شرح عن مكونات المشروع الذي يضم 1182 وحدة سكنية و35 حديقة ومسجدين محليين وجامعا، بالإضافة إلى 4 مراكز تجارية.
واطلع الأمير على تفاصيل مشاريع الإسكان في المحافظة، والبالغ عددها 4 مشاريع، اثنان منها للبيع على الخارطة، والمشروعان الآخران لأراض، وتضم جميعها 2775 منتجاً سكنياً.
وأثنى الأمير فيصل بن سلمان على الجهود التي تبذلها وزارة الاسكان لتوفير الحلول السكنية المناسبة لأهالي المنطقة، بما يتوافق مع الهوية العمرانية الخاصة بالمنطقة وأنماط ومتطلبات البناء العصري.
#فيديو || 🎥
سمو أمير منطقة #المدينة_المنورة يُدشن مشروع لؤلؤة الديار السكني بمحافظة #ينبع#إمارة_المدينة pic.twitter.com/NapuGto9Ez
— إمارة منطقة المدينة المنورة (@imarat_almadina) September 30, 2020
وفق “أخبار 24”.