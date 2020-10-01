نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > ‏”بلديات مكة” تحظر تعبئة الفول في الصحون و”التميس” في ‏الأكياس البلاستيكية
01/10/2020   12:13 م

‏”بلديات مكة” تحظر تعبئة الفول في الصحون و”التميس” في ‏الأكياس البلاستيكية

+ = -
898

أصدرت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة تعليمات مشددة، ‏بمنع تعبئة الفول في الصحون والأكياس البلاستيكية واستبدالها ‏بالقصدير.‏

وشملت التعليمات أيضًا، حظر استخدام أكياس البلاستيك أو قطع الكرتون ‏الملوثة، واستبدالها بالأطباق الورقية النظيفة لحفظ أقراص ‏التميس، حيث أكدت الأمانة أنه في حال ضبط تجاوزات سيتم اتخاذ إجراءات ‏رادعة بحق المخالفين.

وجاءت التعليمات عقب حملة موسعة على أفران بيع (التميس ‏والفول)؛ للتأكد من الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية وتفعيل ‏الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا ‏المستجد. وفق “أخبار 24”.

‏”بلديات مكة” تحظر تعبئة الفول في الصحون و”التميس” في ‏الأكياس البلاستيكية

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885114181.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.