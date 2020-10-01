“الأرصاد”: أمطار رعدية ونشاط للرياح يحجب مستوى الرؤية ‏على الرياض والشرقية وعسير

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم (الخميس)، عدة تنبيهات متقدمة عن هطول أمطار متفاوتة الشدة، مع تدني مستوى الرؤية؛ نتيجة نشاط في الرياح السطحية على بعض المناطق.
وتوقع النظام الآلي للرصد المبكر سقوط أمطار غزيرة على منطقة عسير، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية.
ويشمل الإنذار مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات خميس مشيط، وأحد رفيدة، والحرجة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وسراة عبيدة، وطريب، وظهران الجنوب، ورجال ألمع، وظهران الجنوب، ومحايل عسير، حيث تستمر الحالة الجوية المتوقعة حتى الساعة الـ8 مساءً.
وأشارت الأرصاد إلى احتمالية سقوط أمطار رعدية، وهبوب رياح سطحية، مع تدني مستوى الرؤية على منطقة جازان، تشمل مناطق، الدرب وبيش وجازان وفرسان، وتستمر حتى التاسعة من مساء اليوم. وفق “أخبار 24”.
ونبهت بأمطار رعدية مصحوبة بنشاط للرياح السطحية تحجب مستوى الرؤية على المنطقة الشرقية (الجبيل والخبر والدمام والقطيف وحفر الباطن ورأس تنورة)، وتستمر حتى السابعة مساءً.
وأشارت إلى احتمالية هبوب رياح نشطة مصحوبة بأتربة مثارة تتسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية على منطقة الرياض (الأفلاج والخرج والسبيل والرياض العاصمة وحويطة بنى تميم ووادي الدواسر)، متوقعة أن تستمر هذه الحالة حتى الـ6 مساءً.