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أخبار المناطق > “الأرصاد”: أمطار رعدية ونشاط للرياح يحجب مستوى الرؤية ‏على الرياض والشرقية وعسير
01/10/2020   12:15 م

“الأرصاد”: أمطار رعدية ونشاط للرياح يحجب مستوى الرؤية ‏على الرياض والشرقية وعسير

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم (الخميس)، ‏عدة تنبيهات متقدمة عن هطول أمطار متفاوتة الشدة، مع تدني ‏مستوى الرؤية؛ نتيجة نشاط في الرياح السطحية على بعض ‏المناطق.‏

وتوقع النظام الآلي للرصد المبكر سقوط أمطار غزيرة على منطقة ‏عسير، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى شبه ‏انعدام في الرؤية‎.‎‏ ‏

ويشمل الإنذار مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات خميس مشيط، ‏وأحد رفيدة، والحرجة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وسراة عبيدة، ‏وطريب، وظهران الجنوب، ورجال ألمع، وظهران الجنوب، ومحايل ‏عسير، حيث تستمر الحالة الجوية المتوقعة حتى الساعة الـ8 مساءً‎.‎

وأشارت الأرصاد إلى احتمالية سقوط أمطار رعدية، وهبوب رياح ‏سطحية، مع تدني مستوى الرؤية على منطقة جازان، تشمل ‏مناطق، الدرب وبيش وجازان وفرسان، وتستمر حتى التاسعة من مساء اليوم. وفق “أخبار 24”.

ونبهت بأمطار رعدية مصحوبة بنشاط للرياح السطحية تحجب مستوى الرؤية على ‏المنطقة الشرقية (الجبيل والخبر والدمام والقطيف وحفر الباطن ‏ورأس تنورة)، وتستمر حتى السابعة مساءً.

وأشارت إلى احتمالية هبوب رياح نشطة مصحوبة بأتربة مثارة تتسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية على منطقة الرياض (الأفلاج والخرج ‏والسبيل والرياض العاصمة وحويطة بنى تميم ووادي الدواسر)، متوقعة أن تستمر هذه الحالة حتى الـ6 مساءً.

“الأرصاد”: أمطار رعدية ونشاط للرياح يحجب مستوى الرؤية ‏على الرياض والشرقية وعسير

أخبار المناطق
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