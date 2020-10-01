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اخبار رياضية > “المسابقات” تصدر جدول مباريات الدرجة الثانية.. وتحدد موعد الانطلاق
01/10/2020   3:47 م

“المسابقات” تصدر جدول مباريات الدرجة الثانية.. وتحدد موعد الانطلاق

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أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم جدول مباريات دوري الدرجة الثانية للموسم الرياضي 2020-2021.

وحددت اللجنة يوم 30 أكتوبر الجاري موعدًا لانطلاق الموسم على أن يختتم في 16 أبريل المقبل.

وكانت قرعة دوري الدرجة الثانية والتي أجريت يوم 22 سبتمبر الماضي في الرياض، قد أسفرت عن تقسيم الأندية الثمانية والعشرين المشاركة إلى مجموعتين على النحو التالي:

المجموعة الأولى:

التقدم، الأنصار، الأخدود، الجندل، الصفا، الحجاز، العربي، القيصومة، الانتصار، السد، الزلفي، كميت، بيشة واللواء. وفق “أخبار 24”.

المجموعة الثانية:

المجزل، حطين، الخلود، الرياض، الروضة، وج، الوشم، عفيف، الشرق، العروبة، السلمية، النجمة، الذهب والترجي.

للاطلاع على الجدول: جدول مباريات دوري الدرجة الثانية للموسم الرياضي 2020-2021

“المسابقات” تصدر جدول مباريات الدرجة الثانية.. وتحدد موعد الانطلاق

اخبار رياضية
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