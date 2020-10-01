أطلق وزير البلدية والشؤون القروية المكلف ماجد الحقيل مشروع تحسين بيئة الأعمال التجارية في 12 قطاعا تجارياً، تمثل 20% من النشاطات التي يتعامل معها 80% من سكان المملكة.
ويهدف المشروع إلى تطوير جودة الخدمة المقدمة إلى المواطن والمقيم وتحسين المشهد الحضري للمدن، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص والمواطنين، وذلك من خلال تطوير اللوائح والاشتراطات الخاصة بتحسين بيئة الأعمال.
وستطرح الوزارة مسودات الاشتراطات الخاصة باللوائح عبر موقع “بلدي” لاستقبال آراء المواطنين والمقيمين ومقترحاتهم حول الأنشطة المستهدفة بالمشروع.
وكان وزير الشؤون البلدية اعتمد مؤخراً تعديلات على لائحة الاشتراطات البلدية لنشاطي الحلاقة الرجالية والتزيين النسائي والتي شملت عدة تحديثات، سيتم البدء في تطبيقها بعد انتهاء فترة السماح التي تمتد حتى شهر صفر لعام 1443هـ.
وفق “أخبار 24”.