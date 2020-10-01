لمن لا يحبون تناول الأدوية.. إليكم أبرز الوصفات الطبيعية لعلاج البلغم

يعد البلغم من الأعراض المرضية التي تجعل الفرد يشعر بعدم الراحة، ويعزى سبب ظهورها لعدة أسباب، منها نزلات البرد والتهاب الحلق والأنف وكذلك التهاب الشعب الهوائية التحسسي، كما تزداد فرص الإصابة به لدى المدخنين أو مَن يتعرض للتدخين، ومَن يعانون الارتجاع المريئي.
ويمكن علاج البلغم باستخدام أدوية يحددها الطبيب، إلا أن البعض لا يفضل تناول الأدوية، لذلك يمكن لهذه الفئات من المرضى اللجوء لطرق أخرى لإذابة البلغم، ومنها تناول أكثر من ملعقة عسل يومياً، ويمكن إضافته لمشروب اليانسون أو الزنجبيل، مع تجنب استخدامه مع الأطفال الأقل من عام.
وهناك وصفات أخرى طبيعية تساعد في العلاج، منها:
1- الغرغرة بالماء والملح مرتين يومياً.
2- تناول الفواكه والأغذية الطاردة للبلغم مثل حساء الدجاج الدافئ والثوم والجوافة والتوت والرمان وجذر عرق السوس. وفق “أخبار 24”.
3- تناول الأطعمة الحارة والتي تحتوي على الكابسيسين مثل الفلفل الحار.
4- تناول مشروبات مثل الليمون، والماء الدافئ، وعصير الفاكهة الدافئ، وشاي الأعشاب.
5- استنشاق البخار من خلال وضع ماء مغلي في وعاء، ومنشفة على الرأس ثم استنشاق البخار الصاعد من الوعاء، ويمكن إضافة بعض الزيوت لهذه المياه واستنشاق البخار الناتج عنها، ومن أبرز الزيوت المفيدة في هذا الشأن، زيت الزعتر، وزيت شجرة الشاي، وزيت النعناع، وزيت القرفة، وزيت الريحان وزيت إكليل الجبل.