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أخبار محلية > “الحبوب” تبدأ بصرف مستحقات الدفعة السابعة لمزارعي القمح لهذا الموسم
01/10/2020   3:49 م

“الحبوب” تبدأ بصرف مستحقات الدفعة السابعة لمزارعي القمح لهذا الموسم

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بدأت المؤسسة العامة للحبوب في صرف مستحقات الدفعة السابعة من مزارعي القمح المحلي، الذين قاموا بتوريد الكميات المحددة لهذا الموسم، وقاموا بإقفال حساباتهم وذلك من خلال منصة “محصولي” بموقع المؤسسة الإلكتروني، التي من خلالها يتمكن المزارعون المستفيدون من اختيار مقر التوريد (الفرع)، وحجز المواعيد المناسبة، وتحديد بداية ونهاية أعمال التوريد المقررة لكل فرع من فروع المؤسسة وإغلاق الحساب لتتم عملية الصرف ومن ثم تحويل المستحقات للحساب البنكي الخاص بكل مزارع.

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لهذه الدفعة مبلغ 49.6 مليون ريال، لعدد 161 مزارعاً، وبهذا يصل إجمالي ما تم إيداعه إلى 362.5 مليون ريال، لعدد (1,321) مزارعاً بكمية 311.7 ألف طن.

ونوهت المؤسسة إلى أنه سيتم إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات الإقفال والتدقيق.

يذكر أن مؤسسة الحبوب بدأت بتسلم القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي، اعتباراً من 19/ 8/ 1441هـ، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المتضمن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والقاضي بتكليف المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح، وذلك لمدة خمس سنوات، وبكمية لا تتجاوز (700) ألف طن سنوياً.

"الحبوب" تبدأ بصرف مستحقات الدفعة السابعة لمزارعي القمح لهذا الموسم

وفق “أخبار 24”.

“الحبوب” تبدأ بصرف مستحقات الدفعة السابعة لمزارعي القمح لهذا الموسم

أخبار محلية
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