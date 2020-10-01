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أخبار محلية > إطلاق تطبيق “اعتمرنا” على هواتف “الأندرويد”
01/10/2020   3:51 م

إطلاق تطبيق “اعتمرنا” على هواتف “الأندرويد”

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أتاحت وزارة الحج والعمرة، أخيرًا، تحميل تطبيق “اعتمرنا”، لمستخدمي‏ أجهزة الهواتف المحمولة التي تعمل بنظام (‏Android‏)، ‏الراغبين بأداء العمرة، والتي ستبدأ يوم الأحد المقبل 17 صفر 1442هـ، ‏كمرحلة أولى بعدد 6 آلاف معتمر. ‏‎ ‎

وأفادت الوزارة بأن التطبيق سيمكن الراغبين في ‏زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة لأداء العمرة والزيارة ‏والصلاة في الحرمين الشريفين، من تنظيم أوقات أدائهم للمناسك، ‏والتخطيط المسبق للرحلة، ومن حجز الخدمات الاختيارية بكل ‏يسر وسهولة، وبما يضمن تطبيق الضوابط والإجراءات ‏الاحترازية. ‏‎ ‎

وأشارت إلى أن تسجيل البيانات المدخلة من قبل قاصدي ‏الحرمين الشريفين سيرتبط بتطبيق “توكلنا” بشكل مباشر، ‏وستتضمن عملية الربط عدداً من الإجراءات منها تقديم ما ‏يضمن خلو المعتمر أو الزائر من فيروس “كورونا”. ‏‎ وفق “أخبار 24”. ‎

وأضافت أن التطبيق يتضمن أيضاً إتاحة اختيار الوقت المناسب ‏لضيف الرحمن بحسب المواعيد المتوفرة، ويُتيح كذلك اختياره ‏الخدمات المصاحبة التي يرغب بأن تقدم له، مثل اختيار وسيلة ‏المواصلات ونقاط التجمع ومراكز الخدمات. ‏‎ ‎

وشددت الوزارة على أهمية تقيد قاصدي الحرمين الشريفين ‏بالإجراءات الاحترازية التي تكفل سلامتهم وصحتهم من ارتداء ‏للكمامة والحفاظ على مسافات التباعد الآمنة والتقيد بالأوقات ‏والمسارات المخصصة لكل معتمر وزائر. ‏

إطلاق تطبيق “اعتمرنا” على هواتف “الأندرويد”

أخبار محلية
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