اعتذار ووعد.. الأهلي يوجه رسالة للجماهير بعد الخروج من دوري الأبطال

علق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ياسر محروس، على خسارة فريقه أمام نظيره النصر بهدفين دون رد، خلال المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2020.
وقال “محروس”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “جمهورنا الغالي، نعتذر على الخروج من البطولة الآسيوية، قدر الله وماشاء فعل.. الخطأ في العمل جزء من العمل”.
وتابع “محروس”: “الأهم أن يكون هناك تصحيح لهذا الخطأ، نعدكم بالعمل وتصحيح الأخطاء الفترة المقبلة، سنعمل ليل نهار لكي نبدأ الدوري بشكل يرضيكم ولن نرضى بغير عودة أهلينا للمنصات”. وفق “أخبار 24”.
وسجل ثنائية النصر في شباك الأهلي؛ بيتي مارتينيز في الدقيقة 13، وعبدالفتاح عسيري في الدقيقة 55، ليودع الأهلي البطولة الآسيوية، ويتأهل النصر للدور نصف النهائي، ويضرب موعداً مع برسيبوليس.
جمهورنا الغالي ، نعتذر على الخروج من البطولة الآسيوية ، قدر الله وماشاء فعل . الخطأ في العمل جزء من العمل ، والاهم أن يكون هناك تصحيح لهذا الخطأ ، نعدكم بالعمل وتصحيح الأخطاء الفترة المقبلة ، سنعمل ليل نهار لكي نبدأ الدوري بشكل يرضيكم ولن نرضى بغير عودة أهلينا للمنصات.
— ياسر محروس (@yasermahrous) September 30, 2020