تفاصيل جديدة بشأن الدعوى المقامة من “تاوامبا” ضد اتحاد الكرة

كشفت تقارير صحفية، مساء اليوم الأربعاء، عن آخر التطورات بشأن الدعوى المقامة من مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، ضد قرار اتحاد كرة القدم.
وقالت المصادر، وفقًا لصحيفة “الرياضية”: “ينتظر أن يعلن مركز التحكيم خلال الأيام القليلة المقبلة قراره في دعوى تاوامبا، ضد قرار اتحاد لكرة القدم بمنع الأندية من التعاقد معه، وذلك بعد إقفاله اليوم باب المرافعة في القضية.
وكان اتحاد الكرة أصدر قرارًا في وقت سابق، يمنع فيه الأندية من ضم أي لاعب رفض تمديد عقده بعد جائحة كورونا، والتي تسببت في إيقاف المنافسات الرياضية، ما دفع المهاجم الكاميروني لتقديم شكوى أملًا في الاستمرار بالمملكة.