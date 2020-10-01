ماذا قال “جستنيه” عن تأهل النصر إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا؟

علق الإعلامي الرياضي، عدنان جستنيه، تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2020، بعد فوزه على نظيره الأهلي، بهدفين دون رد، خلال المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم، ضمن منافسات ربع نهائي البطولة.
وقال “جستنيه”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “كلنا قلباً وقالباً مع ممثل الوطن نادي النصر في مشواره المتبقي لتحقيق اللقب الآسيوي”.
وأوضح: “يلي راح راح، المهم يلي جي، وإن شاء الله تكتمل فرحتنا ببطل سعودي شرف الكرة السعودية آسيوياً.. بعيداً عن التعصب كلنا مع النصر، يارب يجيبها”. وفق “أخبار 24”.
وسجل ثنائية النصر في شباك الأهلي؛ بيتي مارتينيز في الدقيقة 13، وعبدالفتاح عسيري في الدقيقة 55، ليودع الأهلي البطولة الآسيوية، ويتأهل النصر للدور نصف النهائي، ويضرب موعداً مع برسيبوليس.