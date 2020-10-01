رسميًا.. “الشباب” يعزز صفوف فريقه بالتعاقد مع حارس النصر

أعلنت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، عن إنهائها إجراءات توقيعها عقداً احترافياً مع حارس مرمى جديد، لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم الرياضي الجديد (2020-2021).
وقال النادي في بيان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنه تم التوقيع مع حارس المنتخب الأولمبي زيد البواردي (23 سنة) لمدة ثلاثة أعوام، وذلك بصفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع نادي النصر.
بدورها، تمنت إدارة النادي للحارس زيد البواردي، التوفيق في مسيرته الرياضية المقبلة مع الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة. وفق “أخبار 24”.
ويعد البواردي، الحارس الثاني الذي تتعاقد معه إدارة الشباب، لتعزيز حراسة الفريق الأول لكرة القدم بعد الليتواني أرلاوسكيس، الذي جاء بدلاً من التونسي فاروق بن مصطفى.