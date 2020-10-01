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أخبار محلية > “الشؤون الاسلامية” تحدد 5 أيام لتحديث بيانات منسوبي المساجد بالمملكة
01/10/2020   7:01 م

“الشؤون الاسلامية” تحدد 5 أيام لتحديث بيانات منسوبي المساجد بالمملكة

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حددت وزارة الشؤون الإسلامية خمسة أيام، اعتبارًا من 13 صفر 1442هـ، لاستكمال تحديث ورفع البيانات عبر بوابة ‏الوزارة الإلكترونية لجميع منسوبي المساجد (خطيبــ إمامــ ‏مؤذنــ خادم)، بمختلف مناطق ومحافظات المملكة.‏

وأوضحت الوزارة أن التعميم جاء في إطار الحرص على تقديم ‏أفضل الممارسات وتقديم الخدمات إلكترونياً لمواكبة التحول ‏الرقمي 2020، وحتى تستمر الخدمات المقدمة للمنسوبين بما في ‏ذلك المكافئات المالية‎.‎

وأوضحت الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالوزارة أن هذه ‏الخطوات تهدف إلى الرقي بمستوى الخدمات المقدمة لمنسوبي ‏المساجد بالمملكة ومواكبة التحول الرقمي، داعية منسوبي ‏المساجد إلى سرعة رفع بياناتهم وتحري الدقة في ذلك.‏ وفق “أخبار 24”.

“الشؤون الاسلامية” تحدد 5 أيام لتحديث بيانات منسوبي المساجد بالمملكة

أخبار محلية
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