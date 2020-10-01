“الشؤون الاسلامية” تحدد 5 أيام لتحديث بيانات منسوبي المساجد بالمملكة

حددت وزارة الشؤون الإسلامية خمسة أيام، اعتبارًا من 13 صفر 1442هـ، لاستكمال تحديث ورفع البيانات عبر بوابة الوزارة الإلكترونية لجميع منسوبي المساجد (خطيبــ إمامــ مؤذنــ خادم)، بمختلف مناطق ومحافظات المملكة.
وأوضحت الوزارة أن التعميم جاء في إطار الحرص على تقديم أفضل الممارسات وتقديم الخدمات إلكترونياً لمواكبة التحول الرقمي 2020، وحتى تستمر الخدمات المقدمة للمنسوبين بما في ذلك المكافئات المالية.
وأوضحت الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالوزارة أن هذه الخطوات تهدف إلى الرقي بمستوى الخدمات المقدمة لمنسوبي المساجد بالمملكة ومواكبة التحول الرقمي، داعية منسوبي المساجد إلى سرعة رفع بياناتهم وتحري الدقة في ذلك. وفق “أخبار 24”.