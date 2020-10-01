"الشؤون الإسلامية" تحدد ضوابط دخول المعتمرين مواقيت الإحرام

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم (الخميس) اكتمال تهيئة المواقيت لاستقبال قاصدي البيت الحرام من المعتمرين والزوار.
وأكدت الوزارة اتخاذها العديد من الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، ومنها تعقيم الأسطح ودورات المياه على مدار الساعة، وتعقيم السجاد في جميع المساجد بالمواقيت، ووضع ملصقات التباعد بمسافة 2م بين كل مصلٍّ.
ودعت الوزارة جميع الراغبين في أداء العمرة إلى ضرورة الحصول على تصريح من تطبيق “اعتمرنا”، بجانب الالتزام بعدة ضوابط، منها تحميل تطبيق “توكلنا”، والالتزام بأماكن الإحرام المخصصة بالميقات.
وشملت توجيهات الوزارة للمعتمرين الالتزام بعلامات التباعد الاجتماعي بين الأفراد، وارتداء الكمامة قبل الدخول للمسجد، وإحضار المعتمر لسجادة صلاة خاصة به، بجانب الالتزام بالأماكن المخصصة للصلاة داخل المسجد.
وفق “أخبار 24”.