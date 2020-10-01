أكد وزير السياحة الدكتور أحمد الخطيب أن مدن المملكة ستكون بعد عام 2025 من أفضل الوجهات السياحية في العالم، وذلك بعد اكتمال المشاريع السياحية التي يجري تنفيذها في عدد من المناطق.
وأوضح، خلال حديثه لقناة العربية من شواطئ جزيرة سنداله في نيوم، أنه بعد الانتهاء من المشاريع السياحية الكبيرة ضمن رؤية 2030 سيكون ملف السياحة مهما جدا، وستحقق الدخل الثاني للمملكة بعد النفط؛ لأن جميع المقومات متوفرة.
وأشار إلى أن هناك انفتاحا كبيرا على السياحة في السعودية من خلال إصدار 500 ألف تأشيرة سياحية قبل أزمة كورونا.
وبيّن أن المملكة من أفضل الدول من ناحية الطرق والاتصالات، وتحتاج إلى الاستثمار في الفنادق والمطاعم وغيرهما من العناصر التي تدعم تطور السياحة.
وكشف أن الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زُراب بولوليكشفيلي، انبهر من الطبيعة في أبها خلال زيارته إلى المملكة.
وفق “أخبار 24”.