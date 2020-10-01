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أخبار محلية > بالفيديو.. “الحج”: تلقينا 250 ألف طلب لأداء العمرة
01/10/2020   10:18 م

بالفيديو.. “الحج”: تلقينا 250 ألف طلب لأداء العمرة

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أكد وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة، الدكتور عبد العزيز وزان، أنهم تلقوا أكثر من 250 ألف طلب لأداء العمرة عبر تطبيق “اعتمرنا”.

وأوضح، في حديثه لقناة العربية، أن التصاريح التي تم إصدارها تجاوزت 50 ألفا، لمواطنين ومقيمين.

وأضاف أن المرحلة الأولى لأداء العمرة تستمر 13 يوماً، وفي المرحلة الثانية سيتم إصدار تراخيص الصلاة في المسجد الحرام والروضة الشريفة، وفي الثالثة تتم إتاحة فرصة العمرة للمسلمين من خارج المملكة. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “الحج”: تلقينا 250 ألف طلب لأداء العمرة

أخبار محلية
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