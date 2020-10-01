استشاري: عودة التعليم في المدارس والجامعات قد تتسبب في موجة ثانية لفيروس “كورونا”

أكد استشاري الأمراض المعدية الدكتور طارق الأزرقي أن قرار الدراسة عن بعد أنقذ المملكة من موجة ثانية من فيروس كورونا “كوفيد 19”.
وأوضح، في حديثه لقناة الإخبارية اليوم (الخميس)، أن الدراسة كانت هاجساً كبيراً، ونجحت وزارة التعليم والجهات المختصة في اتخاذ القرار المناسب.
وأشار إلى أن الانخفاض المستمر في حالات الإصابة بكورونا نتيجة قرار التعليم عن بعد، مبيناً أن الدول التي لم تأخذ الاحتياطات اللازمة تشهد حاليا ارتفاعا في الإصابات. وفق “أخبار 24”.
فيديو | استشاري أمراض معدية لـ #الإخبارية: قرار عودة #التعليم في المدراس والجامعات قد يتسبب في موجة ثانية لفيروس #كورونا pic.twitter.com/UWukTEjAdd
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) October 1, 2020