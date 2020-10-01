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أخبار محلية > بالفيديو.. خبير قانوني: عقوبة التشهير بالمتحرش تخضع لتقييم المحكمة ومدى تأثيرها
01/10/2020   10:21 م

بالفيديو.. خبير قانوني: عقوبة التشهير بالمتحرش تخضع لتقييم المحكمة ومدى تأثيرها

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أكد الخبير في الأنظمة القانونية حمود الناجح أن عقوبة التشهير بالمتحرش التي أجازها مجلس الشورى مؤخراً جوازية وتخضع لتقدير المحكمة.

وأوضح، في حديثه لبرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية” اليوم (الخميس)، أن المحكمة تقدر الواقعة وجسامة العقوبة ومدى تأثيرها على المجتمع.

وأضاف أن العقوبة تصل إلى الحد الأعلى إذا اقترنت ببعض التصرفات التي تجعل منها ذات مدلول أكبر؛ مثل أن يكون المجني عليه طفلاً أو الجاني لديه سلطة مباشرة على المتحرش به أو له ولاية عليه. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. خبير قانوني: عقوبة التشهير بالمتحرش تخضع لتقييم المحكمة ومدى تأثيرها

أخبار محلية
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