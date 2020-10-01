نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الجمعة في المملكة
01/10/2020   10:22 م

حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الجمعة في المملكة

+ = -
742

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غدٍ (الجمعة)، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وتمتد الى مرتفعات المدينة المنورة.

وذكرت الهيئة في توقعها أن رياحا سطحية مثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية تنشط على الأجزاء الشرقية من منطقة جازان، في حين لا يُستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.

ويُتوقع أن تصل أعلى درجة حرارة غداً إلى 40 درجة مئوية في الأحساء، وأدنى درجة حرارة إلى 16 درجة مئوية في أبها. وفق “أخبار 24”.

حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الجمعة في المملكة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885114300.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.