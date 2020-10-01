شاهد.. كيف تدار النفايات الصلبة في مدينة الرياض؟

أوضحت الهيئة الملكية لمدينة الرياض كيفية إدارة النفايات الصلبة داخل العاصمة بطريقة آمنة.
ونشرت الهيئة فيلماً قصيراً يشرح عملية التخلص من النفايات التي يبلغ حجمها 3.5 مليون طن/ سنة داخل مدفن السلي شرق مدينة الرياض.
ويبلغ حجم المدفن 472,300 م²، ويستقبل نحو 2000 شاحنة يومياً، ويعمل على مدار 24 ساعة.
وتُدفن النفايات في خلايا تحت الأرض تصل إلى 10 طبقات، ثم تُدكّ الطبقة العليا، وتُسوى، وتُغطى بطبقة من التربة سمكها 30 سنتيمتراً.وفق “أخبار 24”.
ويضمّ المدفن محطة لمعالجة غاز الميثان الذي ينتج عن تحلل النفايات، وتعالِج المحطة 2500م³ من الغاز في الساعة الواحدة، يُستخدم في توليد الطاقة الكهربائية بقدرة 560 كيلوواط.
تُدار النفايات البلدية الصلبة على عدة مراحل، فكيف تتم هذه العمليّة بطريقة آمنة في مدينة الرياض؟#بيئة_الرياض pic.twitter.com/gdXh1pO5Ow
— بيئة الرياض (@arriyadhenv) October 1, 2020